أعلن حزب الله اللبناني، اليوم (الأربعاء)، استهداف موقع بياض بليدا الإسرائيلي وقوة مشاة في محيط قاعدة شوميرا، وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة على طول الحدود جنوب لبنان.وتشهد المنطقة الحدودية في لبنان تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل، وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.وذكرت لوكالة أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي يحلق منذ صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما ذكر شهود عيان أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت ثلاث قذائف أصابت غابات في قضاء حاصبيا، وسقطت أخرى على أطراف بلدات جنوبية، ولا تزال المدفعية الإسرائيلية مستمرة بقصف مناطق عدة في جنوب لبنان.يذكر أن التصعيد أدى إلى مقتل 83 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 61 مقاتلاً في حزب الله و11 مدنياً على الأقل، وفق حصيلة جمعتها وسائل إعلام دولية، فيما أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدني.