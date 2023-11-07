ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الإثنين) بفيديو متداول لمقتل عنصر أمن فلسطيني في اشتباك مع مسلحين قيل إنه محاولة لاغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مرور موكبه في الضفة الغربية المحتلة.«عكاظ» شكت في حقيقة الفيديو المتداول وبالحادثة برمتها وأجرت اتصالاتها مع مسؤولين أمنيين في السلطة الفلسطينية الذين أكدوا أن الحادثة متعلقة بتاجر مخدرات في مخيم الجلزون يدعي بلال أبو عصبة، كلفت وحدة من مكافحة المخدرات لاعتقاله في منزله، إلا أنه اشتبك مع أفراد القوة هو وإخوانه وفتحوا نيران رشاشاتهم فقتلوا أحد عناصرها وأصابوا 5 آخرين من رجال الأمن.وأفادت المصادر الأمنية أن تاجر المخدرات بلال أبو عصبة أصيب خلال الاشتباكات مع الأمن ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة نقله في عربة إسعاف.