نجا رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق الركن صغير عزيز اليوم (الثلاثاء) من محاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى مأرب من زيارة خارجية بحسب ما ذكره المركز الإعلامي للجيش اليمني.وأجرى وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز للاطمئنان على سلامته، معبراً عن إدانته بأشد العبارات لهذا الحادث الجبان والمؤسف الذي استهدف رئيس الأركان خلال عودته الى مارب بعد زيارة خارجية.وقال الفريق الداعري إن محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته في وجه مليشيا الكهنوت الحوثية، موجها بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم، ومضاعفة الجهود في حماية الطرقات وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.وأفادت وسائل إعلامية يمنية بأن ابن صغير تعرض لهجوم بسيارة مفخخة لكنه نجا منه فيما أصيب 3 من مرافقيه،ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن اصابع الأتهام توجه لمليشيا الحوثي الذي دائماً ما تقف وراء مثل هذه الهجمات في مأرب وتزرع خلايا إرهابية.جاء ذلك، بالتزامن مع تعرض سيارتين عسكريتين بمديرية مودية بمحافظة أبين لهجوم بعبوة ناسفة انفجرت عقب مرور السيارتين.وشهدت جبهة مأرب أمس تصعيداً حوثياً وهجوماً على مواقع الجيش الوطني تسببت في سقوط قتلى وجرحى، فيما أفشلت القوات الحكومية في تعز والساحل الغربي هجوماً حوثياً آخر.