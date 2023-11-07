أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الثلاثاء) بالدور الفاعل لقيادة القوات المشتركة في الأعمال المدنية، والإنمائية والإنسانية بالتكامل والتنسيق مع مركز الملك سلمان، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما في ذلك الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات الإعصار المداري «تيج» في المحافظات الشرقية.جاء ذلك خلال استقباله بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن وفدا من قيادة القوات المشتركة برئاسة مدير العمليات العسكرية والمدنية اللواء الطيار الركن عبدالله الحبابي، ومستشار قائد القوات المشتركة فلاح الشهراني.واطلع وفد قيادة القوات المشتركة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال اللقاء الذي ضم ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على إحاطة بشأن الدعم الإنساني، والإنمائي، والمدني الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة والمؤسسات السعودية في مختلف المجالات، بحسب ما ذكرته وكالة الأبناء اليمنية «سبأ».