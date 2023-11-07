في تطور يثير القلق؛ أعلنت السلطات الروسية، اليوم (الثلاثاء) ، انسحابها رسمياً من معاهدة مهمة تحد من التشكيلات الرئيسية للقوات المسلحة التقليدية. وعزت موسكو سبب الانسحاب إلى قيام الولايات المتحدة بتقويض أمن عالم ما بعد الحرب الباردة، خصوصاً من خلال توسيع نطاق عضوية منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، التي أبرمت في 1990، بعد عام فقط من انهيار جدار برلين، تضع حدوداً يمكن التحقق منها للمعدات العسكرية التقليدية التي ينشرها حلفا الناتو ووارسو. وصممت المعاهدة أصلاً لمنع كلا جانبي الحرب الباردة من حشد قواته لشن هجوم مباغت على الطرف الآخر في أوروبا. وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن المعاهدة المذكورة أضحت جزءا من التاريخ. وأضافت أن ضم فنلندا والسويد إلى حلف الناتو يعني أن المعاهدة حُكم عليها بالموت.