وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الإثنين) قطاع غزة بأنه مقبرة للأطفال، مؤكداً أن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن.وقال غوتيريش في كلمة له في نيويورك: المساعدات التي تدخل قطاع غزة لا تكفي الحاجة، مطالباً بضرورة دخول المزيد من الغذاء والدواء.وأشار إلى أن معبر رفح من مصر لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب، مبيناً أن الأمم المتحدة بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لمساعدة 2.7 مليون فلسطيني في غزة والضفة الغربية.وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني، موضحاً أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحاً مع مرور كل ساعة.وحذر من مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، مضيفاً: أنضم إلى أسرة الأمم المتحدة في الحداد على 89 من زملائنا في الأونروا قُتلوا في غزة.وختم حديثه بالقول: نشهد بالفعل دوامة تصعيد من لبنان وسورية إلى العراق واليمن ويجب أن يتوقف هذا التصعيد.من جهة أخرى أكد مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي جانغ جون أن الوضع في غزة خطير جداً، محذراً من امتداد الصراع.وقال المندوب الصيني: دعونا لمشاورات مغلقة للمجلس للاستماع إلى إحاطات من المنسق الأممي الخاص ووكيل الأمين العام، نأمل أن يتبنى أعضاء المجلس نهجاً أكثر إلحاحاً بإرسال رسالة تدعو لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.