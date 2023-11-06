أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر اليوم (الإثنين) تعرض قواته لـ38 هجوماً في العراق وسورية منذ 17 أكتوبر الماضي، موضحاً أن 45 جندياً وموظفاً تعرضوا لإصابات طفيفة.وأشار إلى أن الغواصة أوهايو موجودة الآن في منطقة عمليات الأسطول الخامس لتقديم المزيد من الدعم لجهود الردع التي تبذلها واشنطن في المنطقة، مؤكداً أن أعداد الضحايا بين المدنيين في غزة بالآلاف.ولفت إلى أن البنتاغون يركز في مناقشاته مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مبيناً أنهم يتواصلون مع الإسرائيليين حول العمليات التي يقومون بها، لكنهم لا يضعون شروطاً على استخدام إسرائيل للأسلحة التي يقدمونها.وكانت الولايات المتحدة قد رفعت جهوزيتها العسكرية، ودفعت بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية إلى الشرق الأوسط.