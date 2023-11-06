قصفت إسرائيل، اليوم (الاثنين)، مستشفى الشفاء بمدينة غزة بصاروخ طال الطابق العلوي من الجهة الأساسية للمبنى، وبحسب الإعلامي الحكومي المبنى يضم مئات الجرحى والنازحين من الكوادر الطبية.

وقال الإعلام الحكومي: الاحتلال قصف مبنى القدس في مجمع الشفاء الطبي، حيث استهدف بصاروخ الطابق الأخير من المبنى الذي يضم المئات من الجرحى والنازحين والكوادر الطبية.

وذكر شهود عيان أن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل بشظية وأدى إلى حالة من الفوضى والهلع بين السكان.

وجاء القصف بعد يوم من نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي مزاعم أن تحت المستشفيات والمدارس أنفاقا رغم نفي الحكومة الفلسطينية ذلك.