اغتالت قوة خاصة إسرائيلية اليوم (الإثنين) قياديين في المقاومة الفلسطينية أثناء ما كانا في سيارة على مدخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 شبان قتلوا وأصيب آخر بجروح حرجة بعد أن فتحت قوة من جيش الاحتلال النار عليهم، خلال تواجدهم داخل مركبة على مدخل مخيم طولكرم.وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القتلى قائد كتائب القسام عز الدين عواد، وقائد كتائب الرد السريع في كتائب الأقصى في طولكرم جهاد مهراج شحادة، مبينة أن قوات خاصة نصبت كميناً لمركبة عمومية على مدخل المخيم، وأثناء مرورها فتحت القوات النار عليها وأطلقت أكثر من 100 رصاصة على المركبة.من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 قتلى سقطوا اليوم برصاص قوات الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.