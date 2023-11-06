كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أن نشر قوات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة في قطاع غزة بات بين الخيارات التي يجري بحثها في الوقت الراهن. وقالت خلال حديثها في المؤتمر السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين): إن نشر القوات لضبط الوضع في غزة أصبح أحد الخيارات المطروحة التي يجري بحثها. وشددت المسؤولة الأوروبية على ألا مكان سوى لسلطة فلسطينية واحدة، ودولة فلسطينية واحدة. وأكدت أن غزة جزء لا يتجزأ من أراضي السلطة الفلسطينية، لافتة إلى ألا مجال لتهجير الفلسطينيين بصفة قسرية من غزة والعكس.وأكدت أن التهجير يضاعف عدم الاستقرار على الصعيد الإقليمي. ودعت الصين إلى استخدام نفوذها على حماس وإيران لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط، وفق تعبيرها.