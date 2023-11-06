قُتل 20 شخصاً على الأقل في هجوم استهدف سكاناً في بلدة غرب الكاميرون اليوم (الإثنين) بحسب مسؤول محلي حكومي.وقال فيانج ميكالا الرئيس الإداري لمنطقة مانيو المجاورة لبلدة مامفي: هناك مسلحون أطلقوا النار في وقت مبكر اليوم على سكان أثناء نومهم في بلدة تقع غرب الكاميرون، ما أسفر عن قتل 20 شخصاً على الأقل، مضيفاً: المعتدون نفذوا الهجوم قبل الفجر، وأشعلوا النيران في المنازل التي تقع في منطقة بجنوب غرب الكاميرون في مامفي، على بعد أقل من 50 كيلومتراً من الحدود مع نيجيريا.وأشار في تصريحات صحفية إلى أن 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى وأن قوات الأمن تمشط المنطقة، مبيناً أن الوضع تحت السيطرة ويجب ألا يشعر السكان بالذعر.في غضون ذلك، قال سكان إنهم يشتبهون في أن الهجوم كان يهدف إلى تعطيل الاحتفالات بالذكرى 41 لتولي بول بيا منصب رئيس الكاميرون، التي كان من المقرر أن تقام في مامفي ومراكز حضرية أخرى اليوم، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.