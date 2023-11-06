حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار خوض السباق الرئاسي، معلنا ترشحه للانتخابات المقررة في مارس 2024، وهي خطوة ستبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، اليوم (الإثنين)، عن مصادر روسية.وكشف الوكالة أن 6 مصادر أكدت أن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر، وبدأ المستشارون في التخطيط للحملة الانتخابية.وقال مصدر دبلوماسي أجنبي، إن بوتين اتخذ قراره أخيرا، وأظهرت استطلاعات الرأي أنه يتمتع بمعدلات تأييد تبلغ 80% داخل روسيا، ويبدو في طريق مفتوح للفوز بولاية جديدة.من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إن الرئيس الروسي لم يصدر إعلانا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وأضاف تعليقا على تقرير رويترز، أن الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسميا بعد.يذكر أن بوتين الذي تسلم الرئاسة من بوريس يلتسين في آخر يوم من عام 1999، خدم بالفعل كرئيس لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين، وتفوق على ليونيد بريجنيف الذي قاد البلاد لمدة 18 عاما.