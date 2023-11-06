دحضت الحكومة المصرية ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من تحذيرات منسوبة لها بشأن نقص مخزون السلع بسبب الحرب في غزة، وأنها طالبت المواطنين بتخزين احتياجاتهم. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم (الاثنين)، عدم صحة تلك المنشورات التي تحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة. وشدد المركز في بيان على أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية، كاشفا أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء. وأعلن مجلس الوزراء توافر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها وبشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بمحافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي الاحتياجات لعدة أشهر قادمة. وجدد التأكيد على قدرة الدولة على تجاوز تلك الأزمات، والحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أي سلعة من الأسواق.