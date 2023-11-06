قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن من يُريد احتواء الصراع ومنع اتساع رقعة الحرب عليه الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان والقتل الممنهج في غزة.وأكد السوداني خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، اليوم (الإثنين)، أن قرار جر المنطقة إلى حربٍ شاملة تهدد السلم الأهلي والأمن في المنطقة والعالم، بيد الطرف الذي يُمارس العدوان على غزة. وجدد التأكيد على موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية.واعتبر أن زيارته إلى طهران تؤكد عمق العلاقة بين البلدين وحجم المشتركات. وتأتي أهميتها في هذا الظرف الحساس الذي تشهده المنطقة. وأضاف رئيس الحكومة العراقية أن سكان غزة واجهوا سجناً كبيراً طيلة عقود أمام مرأى ومسمع العالم الصامت الذي لم يُحرّك ساكناً على الرغم من المواثيق الدولية، منتقدا المجتمع الدولي الذي فشل في الإيفاء بواجباته والتزاماته تجاه أهالي غزة.ورأى السوداني أن ما حصل لم يكن وليدة يوم السابع من أكتوبر وإنما نتيجة السياسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.وأفاد بأن العراق يلعب دورا ويتواصل مع دول المنطقة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على فتح الممرات الإنسانية.وقال إن اللقاء مع الرئيس الإيراني تطرق إلى العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن مواقف العراق وإيران مُتناسقة بشأن استمرار المساعي من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد السوداني على استمرار تعزيز العلاقات بين البلدين التي شهدت في عهد هذه الحكومة نمواً لافتاً نسعى إلى تعزيزه لمصلحة البلدين، مؤكداً أن هناك فرصا كبيرة تؤسس لشراكة اقتصادية في مقدمتها طريق التنمية. وأفاد السوداني بأن اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين تمكنت من إزالة كل بؤر التوتر في المناطق الحدودية. يذكر أن السوداني أجتمع مع المرشد الإيراني على خامنئي.