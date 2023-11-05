دان «البرلمان العربي» تصريحات وزير في حكومة الاحتلال، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، واصفاً إياها بالهمجية التي تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لقوات الاحتلال، واستمرار تحديها السافر للقوانين والأعراف الدولية كافة.

وشدّد «البرلمان العربي» في بيان اليوم، على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا حالة الصمت المُخزي التي لا تزال تسيطر على المجتمع الدولي، رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنَّها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا «البرلمان العربي» في بيانه، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات بكونها اعترافاً رسمياً من حكومة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية، وتسجيل ذلك رسمياً.