عرض الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليوم (الأحد) على وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مقترحاً لإنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة.وقال مسؤولون في قبرص إن بلينكن توقف لفترة وجيزة في بلادهم وناقش اقتراحا قبرصيا لإنشاء ممر مساعدات بحري لقطاع غزة الفلسطيني، مبيناً أن وزير الخارجية الأمريكي توقف في مطار لارنكا دون إعلان مسبق وهو في طريقه إلى تركيا ضمن جولته والتقى على متن الطائرة بالرئيس القبرصي.وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس لتيمبيوتيس في بيان: إن الاجتماع تناول التطورات الجارية في الشرق الأوسط، إضافة إلى اقتراح قبرص بخصوص إنشاء ممر بحري أحادي الاتجاه لإرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى المدنيين في غزة بشكل مستمر.وقال كريستودوليدس: إن العمل لا يزال جاريا بغية التوصل إلى طريقة لتسليم المساعدات، مضيفاً: «لا يمكن للسفن أن تقترب من المنطقة البحرية قبالة غزة، لذا فإننا نتحدث مع الأمم المتحدة التي ستتولى أمر هذه المساعدات وليس حماس».وتجري قبرص محادثات مع الدول المجاورة لها في الشرق الأوسط وشركائها في الاتحاد الأوروبي، لإنشاء الممر الذي لن يُستخدم سوى لإرسال المساعدات الإنسانية.وتعتبر قبرص الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والأقرب إلى الشرق الأوسط.