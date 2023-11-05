أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اليوم (الأحد) مقتل 53 شخصا من أئمة المساجد والخطباء وحفظة القرآن وموظفي الأوقاف مع عائلاتهم جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.وقالت الوزارة في بيان: العدو الصهيوني شن غارات جوية على عدة مناطق في غزة، استهدف خلالها منازل ومساجد، ما أسفر عن مقتل 53 شخصاً، بينهم 10 علماء وخطباء، مؤكدة أن العدو يواصل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، ولن يفلت من العقاب.وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، منذ بدء الحرب على غزة، مبينة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 فلسطينيا.وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت 2660 بلاغا عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم 1270 طفلا.وأكدت أن المنظومة الصحية في القطاع أمام ساعات حرجة، ومستشفيات قطاع غزة عاجزة تماما عن تقديم أي خدمة صحية.بدوره، أكد مدير مستشفى شهداء الأقصى إياد الجبري أن 70% من القتلى والجرحى الذين استقبلهم المستشفى من الأطفال والنساء، مبيناً أن جثامين القتلى التي وصلت إلى المستشفى بلغ عددها 2100، والجرحى 5000.