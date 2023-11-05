كشفت صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مؤكدة أن الأرقام الأولية لوزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أن تكلفة الحرب ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).وأفادت الصحيفة إن تلك التكلفة التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، تستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 - 12 شهراً مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني وآخرين، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريباً، مبينة أن نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع التي تصل إلى نحو مليار شيكل يومياً.وأشارت إلى أن تكلفة الخسائر في الإيرادات تراوح بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 - 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ذو التوجه اليميني المتطرف قد قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين الإسرائيليين، ستكون أكبر وأوسع مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التزام حكومته بمساعدة جميع المتضررين.وقال نتنياهو: توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها، تماماً مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد.