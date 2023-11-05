في تطرف جديد يضاف إلى تطرف وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي طالب بإسقاط قنبلة نووية على غزة، وقّع عشرات الأطباء في إسرائيل على عريضة طالبوا فيها الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي بقصف المستشفيات في غزة.وقال الأطباء الذين تأطروا تحت عنوان «أطباء من أجل الجنود» في رسالتهم إن المستشفيات ليست مكاناً آمناً للمدنيين ويجب محاربتهم في كل مكان.بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إن عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفاً بين قتيل ومفقود وجريح، مؤكداً أن جيش الاحتلال لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش.واتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية قوات الاحتلال بتكثيف استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في اليومين الماضيين، مطالباً الضمائر الحية بالضغط لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة، مبيناً أن وسائل الإعلام عاجزة عن القيام بواجبها بسبب استهداف الصحفيين وصعوبة تنقلهم.