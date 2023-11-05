استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن قصف غزة بقنبلة نووية، مؤكداً في منشور على منصة «إكس»، اليوم (الأحد)، أنها تكرس حقيقة «النظرة العنصرية» للإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني. وقال أبو الغيط: إن تصريحات «إلياهو» تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال ولكل من يدافع عنها في الغرب.وبعد أن أثارت تصريحاته انتقادات واسعة، وكشفت أول اعتراف رسمي بامتلاك إسرائيل قنبلة نووية، حاول الوزير المتطرف التبرير بأن كلامه كان مجرد تعبير مجازي أو «استعارة»، وفق زعمه. وقال: «من الواضح للجميع أن كلامي عن القنبلة النووية كان مجرد تشبيه مجازي». إلا أنه أكد ضرورة أن ترد إسرائيل رداً قوياً.واعتبر معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي أن دعوة إلياهو تؤذي الإسرائيليين في الخارج، وتضر بالأسرى المحتجزين في قطاع غزة.