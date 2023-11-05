ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة قتل خلالها 30 فلسطينياً على الأقل، في استهداف لمنزل عائلة أبوحصيرة قرب ميناء غزة، اليوم (الأحد)، فيما سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف لطائرات إسرائيلية على منزل في حي الزيتون شرق.وتتواصل حرب إسرائيل على غزة لليوم الـ30 على التوالي، وتوالت المجازر في أنحاء القطاع، وارتفع عدد ضحايا مجزرة مخيم المغازي إلى 45 قتيلاً، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب ما أفاد مصدر طبي.من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال نفذت 24 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 243 قتيلاً. وأضاف المتحدث أن عدد القتلى منذ بدء الحرب ارتفع إلى 9770 قتيلاً، بينهم 4800 طفل.