قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن واشنطن ترفض تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة، مؤكداً خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأحد)، في رام الله، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين بإقامة دولتهم. وأكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، ودان العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وأفاد بأن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن الرئيس محمود عباس أبلغ بلينكن أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة.ووصل بلينكن إلى رام الله اليوم في زيارة لم يتم الإعلان عنها واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.واجتمع بلينكن وعباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، في إطار الجولة الثانية لبلينكن بالمنطقة والثالثة رافق فيها بايدن.