بعد شهر من بدء الحرب على غزة، كشف استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين يحمّلون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي، ووزير الجيش يوآف جالانت، المسؤولية عن الفشل الأمني والعسكري في الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر الماضي.وبحسب الاستطلاع الأول منذ العدوان والذي أجرته القناة الـ13 العبرية، فإن 56% من المستطلعين لا يثقون بنتنياهو في إدارة الحرب، مقارنة بـ28% يثقون بإدارته.وردًا على سؤال: من هو المسؤول الأكبر عن الفشل في 7 أكتوبر؟ أجاب 44% على رئيس الوزراء نتنياهو، و33% بأنه رئيس الأركان وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، و5% وزير الجيش جالانت.وأعرب نحو 47% من أفراد العينة عن اعتقادهم أن نتنياهو يجب أن يستقيل في نهاية الحرب، و29% يعتقدون أنه يجب أن يستقيل فورًا، و18% فقط يعتقدون أنه يجب أن يستمر في منصبه حتى بعد الحرب.وأيّد 74% من المستطلعين تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فيما رأى 4% عدم ضرورة تشكيل لجنة تحقيق. وقال 64% إنهم يعتقدون أن إسرائيل يجب أن تذهب إلى الانتخابات في نهاية الحرب، مقارنة بـ26% يعتقدون أنه لا ينبغي أن تذهب إلى الانتخابات.ووفقًا للاستطلاع، أجاب 68% من أفراد العينة بأن المعاملة الاقتصادية بقيادة نتنياهو ووزير المالية سموتريتش ليست جيدة، مقابل 19% أجابوا بأن المعاملة الاقتصادية جيدة.