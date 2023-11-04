من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة العراقية بغداد غداً (الأحد)، في وقت تشهد القواعد الأمريكية في العراق وسورية استهدافات متكررة من قبل الفصائل العراقية.وأبلغ مصدر عراقي مطلع «عكاظ» أن وزير الخارجية الأمريكي سيجري غداً زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد، سيلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره العراقي فؤاد حسين.وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة على إثر الحرب في غزة، قائلاً «مباحثات وزير الخارجية الأمريكي سوف تركز على تصعيد الفصائل المسلحة الهجمات ضد الأهداف والمصالح الأمريكية، وإيصال رسائل تحذير من أن واشنطن سترد على تلك الهجمات».