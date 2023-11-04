كشف مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي سابق اليوم (السبت) أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب.ونقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية عن المسؤولين أن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، مؤكدين إن المحادثات مع أوكرانيا تأتي وسط مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وكذلك بشأن قدرة الغرب على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال اليوم إن الحرب بين بلاده وروسيا لم تصل إلى طريق مسدود، تعقيباً على تصريح بهذا المعنى لقائد أركان جيشه.وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين: «لقد مر وقت اليوم والناس متعبون.. لكننا لسنا في طريق مسدود»، نافياً تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا، غير أنه أقر بأن الحرب الإسرائيلية على غزة صرفت الانتباه عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا.وأضاف: «من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط تصرف الانتباه، لقد تعرضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريباً على أوكرانيا، أنا واثق تماماً من أننا سنواجه هذا التحدي».بالمقابل، شكك الكرملين في تصريحات رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني الذي قال في مقابلة مع مجلة إيكونوميست البريطانية: «تماماً كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى تكنولوجي نجد أنفسنا معه في طريق مسدود، وعلى الأرجح لن يكون هناك اختراق رائع وعميق».