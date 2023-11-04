استقبل ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم (السبت) وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورؤساء الوفود العربية المشاركين في اجتماع عمّان.

حضر الاستقبال ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة تطورات الأوضاع المستمرة في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة لنزع فتيل التوتّر، وسبل حماية المدنيّين العزّل من العمليات العسكرية المتصاعدة خلال الفترة الماضية.

كما تم التطرق إلى مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون والتنسيق المثمر بين دوله وسبل الدفع به بما يعود بالنفع على شعوب الدول العربية.