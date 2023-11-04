دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، اليوم (السبت)، الهجوم الحوثي الرابع خلال أقل من شهرين على مخيم النازحين بمحافظة مأرب، مؤكدة أن الهجوم الغاشم بالصواريخ على مخيمات النازحين جريمة حرب.وقالت الشبكة في بيان إن إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية على استهداف مخيمات النازحين شمال مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال أقل من شهرين، يؤكد إصرار ها على قتل الأبرياء من المدنيين وعدم اكتراثها بالأزمة الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم جراء الحرب التي أشعلتها واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة وإحلال السلام.وأشار البيان إلى أن المليشيا استهدفت (مخيم المنين القبلي، ومخيم آل مسلل، ومخيم حاجية، ومخيم مستوصف شقمان) بمحافظة مأرب بـ4 صواريخ كاتيوشا في عمل إرهابي مروع يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن الهجوم يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن.وندد البيان بالصمت الدولي غير المبرر تجاه هذه الجرائم والانتهاكات الحوثية بحق المدنيين، مطالباً مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليتاهم تجاه الجرائم المستمرة.