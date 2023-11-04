سلطت صحف عالمية الضوء على الواقع المأساوي والكارثة التي حلت بقطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال منذ نحو الشهر.وفي تقرير لها بعنوان «غزة مقبرة والأطفال في الخطوط الأمامية»، تحدثت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية عن مقتل نحو 4 آلاف طفل منذ بدء الحرب. ولفتت إلى مخاوف منظمات إغاثية غير حكومية من زيادة هذا العدد؛ بسبب الأزمة الإنسانية والصحية التي يعيشها سكان القطاع، ومواصلة الحرب وعدم توقفها.فيما تحدثت «الغارديان» البريطانية عن الواقع الصعب الذي يعيشه الأطباء وعمال الإغاثة في غزة، ونقلت عن العديد تذمرهم من تخلي المجتمع الدولي عنهم، وتركهم وحيدين يحاولون إنقاذ الآلاف من الجرحى والمصابين. وأكدت أنه لم يتبقَّ سوى القليل جداً من الحياة العادية في غزة، وأن المنظمات الصحية والإغاثية تكابد من أجل البقاء والصمود ومواصلة تقديم الخدمات للمحتاجين.فيما لفتت «الإندبندنت» إلى حالة التأهب التي يعيشها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب كلمة أمين عام حزب الله حسن نصرالله، التي تحدث فيها عن أن جبهات الحرب مع إسرائيل مفتوحة، وعن إمكانية مزيد من التصعيد على هذه الجبهات.وكشف موقع «إنترسبت» الأمريكي، أن شركة أشوش الإسرائيلية للإنشاءات التي تولت بالسابق بناء قاعدة أمريكية سرية في إسرائيل بعقد ممول من وزارة الدفاع «البنتاغون»، بقيمة 35 مليون دولار، أنشأت «مستوطنة على أراضٍ فلسطينية مسروقة».