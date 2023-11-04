كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد قائمةً تتضمن 5 مطالب سيقدمها وزراء خارجية 5 دول عربية خلال لقائهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (السبت)، في العاصمة الأردنية عمّان.وقال أبوزيد في تغريدة على صفحته على موقع أكس: سيكون هناك موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله للوزير الأمريكي يتمثل في: الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، الأولوية لدخول المساعدات، عدم التهجير، إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وقال المسؤول المصري إن الاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يهدف إلى تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأفاد أن الاجتماع العربي سيعقبه لقاء للوزراء العرب مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد، متمثلاً في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.