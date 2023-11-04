حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من احتمالات اندلاع حرب في المنطقة على خلفية التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إبعاد العراق عن شرارة تلك الحرب. وقال في كلمة له اليوم (السبت)، بمُؤتمَر سفراء العراق في بغداد بعنوان «الدبلوماسيَّة العراقيَّة.. علاقات دوليَّة مُتوازنة وتنميَة إقتصاديَّة مُستدامة»: «نجتمع اليوم وهذا لا يعني زوال التحديات التي تواجه بلادنا والمنطقة برمتها، بل إن هناك مخاطر داخلية، وتهديدات تنذر المنطقة بالحرب». وأكد أن المصلحة العراقية، وإبعاد البلاد عن شرارة الحرب والحفاظ على النظام والمسيرة الديمقراطية هي من أساسيات عمل الحكومة العراقية. ودعا وزير الخارجية إلى إبعاد بلاده عن الحرب الدائرة في غزة.من جهتها، أعلنت ما تسمى «المقاومة الإسلامية في العراق» والتي تضم فصائل مسلحة، مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة «الشدادي» العسكرية في سورية.وقالت المقاومة في بيان منسوب لها، اليوم: إنها استهدفت القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية بواسطة صواريخ. ووفقا للبيان فقد «تمت إصابة القاعدة بشكل مباشر».وكان ‏المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق بوقوع انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي. وصعّدت الفصائل المسلحة من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سورية والعراق بعد أحداث 7 أكتوبر في فلسطين.