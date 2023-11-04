فتح رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية الدكتور سمير غطاس، النار على خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، منتقداً حديثه بقوله:«خطاب لغوي لم يقل فيه شيئاً.. يا ليته ما تكلم، الصمت كان أفضل». وأضاف في تصريح تلفزيوني: إن نصر الله تحول في حديثه إلى محلل سياسي درجة ثالثة.ولفت غطاس إلى أن نصر الله مرتدع ولا يظهر بشكل علني منذ سنوات، وهو الذي رفع سقف التوقعات من خلال مقدمات للخطاب وكأنه سيزلزل الدنيا، متسائلًا: ما هي نتيجة حرب 2006 التي خاضها حزب الله لتحرير مزارع شبعا؟ وقتها قال نصر الله إن إسرائيل أهون من خيوط العنكبوت، فلماذا لم يقطعها؟، هل الحرب نجحت في تحرير سنتيمتر واحد من مزارع شبعا. ولفت إلى أن نصر الله لم يظهر علنا منذ 2006، وهذا ليس دليل قوة، ومنذ هذا العام لم يشتبك مع الإسرائيليين خاصة بعد القيام باعتداءات متكررة عام 2008 و2009، و2012 و2014، و2021، والآن لم يشارك حزب الله في دعم الفلسطينيين رغم الاعتداءات.ووصف خطاب نصر الله بأنه «فارغ»، إذ باع لغة خطابية شبعنا منها، مواصلاً الحديث من مكان مجهول. وأفاد بأنه كانت هناك تقارير تؤكد أن حزب الله إذا دخل الحرب يمكن أن يؤدي لقتل عدد كبير من الإسرائيليين، وتدمير مؤسسات كبرى وكلام من هذا القبيل.وقال المحلل السياسي إن إسرائيل لديها إستراتيجية معلنة، قالت فيها إن حزب الله إذا استخدم قوته النارية، فهي مستعدة لشطب الضاحية الجنوبية بالكامل وإبادتها عن بكرة أبيها، والتوسع في القصف بشكل أكبر، والإبادة بأسلحة لم تستخدمها من قبل.