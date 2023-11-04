تواصلت في العديد من المدن اليمنية اليوم (الجمعة)، مسيرات الغضب للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وندد المشاركون في المسيرات التي شهدتها عدة مدن يمنية في تعز ومأرب والمهرة، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي منذ بدء عدوانه الهمجي على القطاع.

واستنكروا استمرار دعم الدول الكبرى لإسرائيل لارتكاب المزيد من الجرائم المروعة والمصنفة وفق القانون الدولي بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعة وتطهير عرقي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبشكل متواصل وممنهج.

وطالب المحتجون بسرعة إيقاف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني بشكل كامل على قطاع غزة منذ بدء عدوانه الهمجي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

كما طالب المحتجون بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون أي تأخير لإنقاذ المنظومة الصحية وما تبقى من المستشفيات العاملة في القطاع من الانهيار الشامل، وتفادي كارثة إنسانية وشيكة لا يحمد عقباها ولا يمكن تصور آثارها وتداعياتها الكارثية.