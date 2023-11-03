أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردني السفير سفيان القضاة، أن نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، سيعقدون يوم غدٍ (السبت) اجتماعاً تنسيقياً في سياق جهودهم المستهدفة التوصل لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وما تسبّبه من كارثة إنسانية.

ويعقد الوزراء بعد ذلك اجتماعاً مشتركاً مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكدون خلاله الموقف العربي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، ويبحثون مع بلينكن كل تداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

ومن المنتظر أن تدعو عمّان إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف جرائمها ضد الفلسطينيين.