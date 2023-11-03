استمرارا لمجارز إسرائيل ضد القطاع الصحي الفلسطيني، استهدف جيش الاحتلال ليوم (الجمعة) 3 مستشفيات (الشفاء، والقدس، والإندونيسي)، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف لسيارات إسعاف على بوابة مجمع الشفاء الطبي في غزة. ونقلت وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء عن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة قوله: إن 60 فلسطينياً على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في قصف إسرائيلي على بوابة المجمع الواقع غرب مدينة غزة.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت ضربة جوية على شارع الرشيد في الجانب الغربي من غزة، مستهدفة مجموعة من سيارات الإسعاف العائدة من مهمة لنقل الجرحى إلى معبر رفح، ومن بينها سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مدير المجمع تأكيده أن هناك قتلى بين الطواقم الطبية نتيجة القصف.من جهتها، أفادت حركة حماس في بيان بأن إسرائيل ترتكب مجددا «مجزرة بشعة عن سبق إصرار وترصد أمام بوابة مستشفى الشفاء بقصف سيارات الإسعاف التي كانت تحمل مصابين وجرحى ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وكذلك القصف المتعمّد على محيط مستشفى القدس والمستشفى الإندونيسي في الوقت نفسه».وحمّلت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه المجزرة، محذرة من إقدام المحتل على ارتكاب المزيد من المجازر باستهداف المدنيين والمنشآت الطبية.بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن هناك مئات الحالات الخطيرة والحرجة في مجمع الشفاء بحاجة إلى نقلها لخارج غزة، مطالبة بممر إنساني آمن لخروج الحالات الخطيرة والحرجة إلى مصر.وأعلنت أنها ستحرك قافلة من سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين عبر الطريق الساحلي إلى رفح. وطالبت الصليب الأحمر بمرافقة سيارات الإسعاف إلى جنوب قطاع غزة.وكان متحدث باسم وزارة الصحة في غزة قال إن إجمالي عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع ارتفع إلى 9227 منذ السابع من أكتوبر الماضي، منهم 3826 طفلا. وأوضح المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحفي أن من ضمن القتلى 2405 نساء، لافتا إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 23 ألفا و516. وأضاف أن 196 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الماضية.وناشد القدرة كل الأطراف بالعمل الفوري والتدخل العاجل لتوفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.