فيما جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على دعم بلاده لتل أبيب، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و«الأونروا» عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.وأكد بلينكن، اليوم (الجمعة)، خلال زيارة جديدة أن لإسرائيل «الحق وواجب» الدفاع عن نفسها. وقال للصحفيين أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب «ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل واجب الدفاع عن نفسها للتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى». وأفاد الوزير الأمريكي بأن «الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين الذين تحتجزهم حماس بأمان». واعتبر أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين المحاصرين في القتال في غزة.