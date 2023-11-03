أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم (الجمعة) الهادي إدريس من عضوية المجلس الانتقالي بمرسوم دستوري. وقال مجلس السيادة السوداني في بيان: إن على أطراف اتفاق سلام جوبا ترشيح بديل عنه.وكان البرهان أصدر قراراً بإقالة عدد من الوزراء، وهم: وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، وزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، وزير النقل هشام أحمد علي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن.كما أعفى البرهان الحافظ إبراهيم عبد النبي من منصب وزير الثروة الحيوانية. وطالب القرار أطراف سلام جوبا بترشيح البديل. وكلف رئيس مجلس السيادة خمسة وزراء جدد بالحقائب الخمس.من جهة أخرى، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أمس (الخميس) في محيط القيادة العامة للجيش بشرق الخرطوم، وعند سلاح المهندسين جنوب أم درمان، وفق ما أفاد شهود وسكان.ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود عيان سماع أصوات انفجارات قوية في محيط قيادة الجيش وتصاعد سحب الدخان بكثافة من المكان. وتحدث سكان من المنطقة عن اشتباكات عنيفة دارت بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط سلاح المهندسين بجنوب أم درمان.