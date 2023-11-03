جدد الرئيس التركي رجب أردوغان التأكيد على أن الأولوية لوقف إطلاق النار الشامل في غزة، لافتا إلى أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوما.وفي كلمة أمام قمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية «أستانا»، اليوم (الجمعة)، شدد أردوغان على أن لا شيء يبرر هذه الوحشية في غزة، معتبرا أن «التحرك الموحد للعالم التركي سيسهل الطريق لوقف إطلاق النار أولا في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقا في الشرق الأوسط».وأفاد بأن جهود بلاده متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار، وقال «نعمل على آليات جديدة تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا».وانطلقت اليوم القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقا)، التي تأسست في 3 أكتوبر 2009، على مستوى القادة، في إستانا، بحضور رئيس البلد المضيف الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، الرئيس أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وقرغيزستان صدر جباروف.ويشارك في القمة رئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني الرئيس السابق للبلاد قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. وتعقد القمة تحت شعار «العصر التركي»، وتناقش الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.