كشف مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤولين - اشترطا عدم الكشف عن هويتيهما- أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين، وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن عشرة من حاملي الجنسية الأمريكية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة أسفرت عن سقوط أكثر من 9 آلاف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 21 ألفا.وقبل أيام بدأت قوات الاحتلال عمليات توغل بري، تواجهها قوات المقاومة التي تشن هجمات كر وفر انطلاقا من الأنفاق، وفقا لرويترز.