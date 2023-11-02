عقد سفراء الدول العربية المعتمدون لدى إيرلندا، اليوم اجتماعاً، مع رئيسة حزب الشين فين الإيرلندي السيدة ماري لو ماكدونالد، بحضور كبار المسؤولين بالحزب، وذلك بمقر البرلمان الإيرلندي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن والمأساوي في قطاع غزة، وأهمية العمل على وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي سيؤدي إلى عواقب خطيرة ليس فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما على المنطقة وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد السفراء على أن السبيل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو من خلال تحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية، التي تلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبها أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى إيرلندا الدكتورة جيلان وهبة عبدالمجيد، أهمية وقف العدوان واتخاذ التدابير العاجلة واللازمة لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من الغذاء والوقود والمعدات الطبية بشكل فوري إلى القطاع، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان تفادياً للتداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية.

شارك نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير، ونائب السفير عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.