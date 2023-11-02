كشف عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس اليوم (الخميس) الصور القادمة من معركة قطاع غزة والتي وصفها بـ«المؤلمة»، مؤكداً بأنهم يمرون بأوقات صعبة.وقال بيني غانتس في مؤتمر صحفي: «دموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون»، مضيفاً: «نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه».وأشار إلى أنهم يعملون ما بوسعهم وسخروا كل إمكاناتهم لإعادة الأسرى في غزة إلى بيوتهم، جاء ذلك في الوقت الذي اعترف الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين ليرتفع العدد إلى أكثر من 20 جندياً منذ بدء العملية البرية في غزة.في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن هناك إصابات في كريات شمونة الحدودية مع لبنان عقب استهدافها برشقة صاروخية أطلقتها كتائب فلسطينية من لبنان.ونشرت فيديوهات تقول إنها لحرائق في السيارات والمنازل في المدينة جراء سقوط القذائف الصاروخية عليها.