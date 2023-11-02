عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم (الخميس) على الحكومة اليمنية جهود السعودية، وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا، ودوليا.وحذر العليمي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء من استمرار انتهاكات الحوثي العسكرية والحقوقية والتنصل من كافة التزامات التهدئة مغلبة في ذلك مصالح قادتها وداعميها على مصالح الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة الأمن، والاستقرار والتنمية.وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من تداعيات توقف الصادرات النفطية على مدى عام كامل، والحيلولة دون انزلاق الأوضاع إلى كارثة إنسانية وخيمة، جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ التصدير وخطوط الملاحة الدولية، مشيداً بالدور السعودي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقف العملة المحلية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، وإفشال مخططات المليشيا الحوثية وداعميها لإغراق البلاد بأزمة اقتصادية وإنسانية شاملة.بدوره، جدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك موقف الحكومة الثابت من جهود السلام تحت سقف مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والضغوط الدولية المطلوبة على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها للامتثال للقرارات الدولية والإرادة الشعبية لتحقيق السلام.وصادق مجلس الوزراء على اعتماد اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ووجه الوزارات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة وإبلاغ المنظمة بذلك.من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلامية يمنية أن صاروخاً حوثياً سقط اليوم بالقرب من مخيمات للنازحين في مدينة مأرب، مؤكدة أن الصاروخ لم يحدث أي خسائر.