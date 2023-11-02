أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة اليوم (الخميس) احترام بلادها لسيادة مصر على أراضيها، معلنة التزامها بضمان عدم تهجير الفلسطينيين إليها.وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر إليزابيث جونز إن السفارة الأمريكية ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي، وإن بلادها ممتنة للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وتحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي، مضيفة: «الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد من قبل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده برفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم، وهذه المرة نؤكد مجددا أن الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى».في الوقت ذاته، أكدت وزارة الخارجية المصرية للسفراء وممثلي الدول الأجنبية أنه في إطار الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق من جانب الجهات المعنية كافة في الدولة المصرية والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، الذين يبلغ عددهم نحو 7000 مواطن أجنبي يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، مستعرضة بشكل تفصيلي محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة وفقاً للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية في استقبال رعاياها من معبر رفح، خصوصاً في ما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطني تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضي المصرية وإجلائهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجيستية اللازمة لذلك.