أعلن مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبومحسن اليوم (الخميس) مغادرة حافلتين تحملان 100 مسافر من حملة الجوازات الأجنبية من أصل 400 شخص و60 جريحا، مؤكداً بدء دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة المحاصر.وأكد مصدر أمني مصري اليوم وصول 400 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح مع قطاع غزة، متوقعاً وصول 200 آخرين في وقت لاحق اليوم ليصل عددهم إلى 600 شخص.وقال الأمين العام للهلال الأحمر المصري رائد عبدالناصر إن 20 سيارة إسعاف دخلت معبر رفح استعدادا لنقل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات في مدينة العريش بشمال سيناء، موضحاً بأنه تم نقل 45 مصابا من غزة إلى مصر، منهم 34 نقلوا لمستشفى العريش العام و10 لمستشفى مدينة بئر العبد، فيما نقلت حالة واحدة إلى مستشفى بالقاهرة نظرا لخطورة إصابتها.وأعلن الهلال الأحمر المصري في بيان عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية من معبر رفح إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل لتفتيشها تمهيدا لعودتها إلى معبر رفح وتسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء نحو 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، مبينة أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.