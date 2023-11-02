اتهم مرصد الأزهر لمحاربة الإرهاب والتطرف التابع للأزهر الشريف اليوم (الخميس) 44 حاخاما صهيونيا بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه ورؤساء الأجهزة الأمنية، الضوء الأخضر لتدمير قطاع غزة بما يشمله من قتل متعمد للفلسطينيين، وقصف للمستشفيات والمساجد والكنائس، وكل ما يمكن أن يحتمي فيه أهل غزة من قنابل الاحتلال الفتاكة.وقال مرصد الأزهر في بيان له: «نتنياهو يعمل منذ اللحظات الأولى لعدوانه على غزة على جذب التيارات الدينية لصفه، في ظل الخلافات المتصاعدة بينه وبين القيادات الأمنية داخل الكيان المحتل، وذلك من خلال استخدام النصوص التوراتية في خطاباته واللعب على وتر وحدة الصف».وأضاف: «نتنياهو يستحوذ على أصوات ودعم الحاخامات لعمليته الوحشية في القطاع مهما كانت نتائجها في ظل فشل قواته في إحراز تقدم بري كما خطط سلفاً».