وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8,805 فلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ26 على التوالي.

وقالت في بيان إن من بين الشهداء 3,648 طفلاً و2,290 امرأة، إضافة إلى 2,000 مفقود ما زالوا تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي نصفهم من الأطفال والنساء، لافتةً الانتباه إلى أن من بين ضحايا العدوان 2,510 طلاب.

من جانبها وثقت وزارة الأشغال الفلسطينية تدمير طائرات الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة 52 مسجداً بشكل كلي و162 بشكل جزئي وتضرر أكثر من 200 ألف منزل بشكل جزئي منها 35 ألف منزل بشكل كلي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من شبكات كهرباء وصرف صحي.