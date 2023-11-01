تواصل إسرائيل حربها الإجرامية ضد شعب غزة الأعزل برّاً وبحراً وجوّاً في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، بعد فشل مساعيها لترحيل الفلسطينيين إلى سيناء.وقال الخبير الإستراتيجي اللواء دكتور رضا فرحات إن الحديث عن ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء الذى عبرت عنه صحف ووسائل إعلام صهيونية وغربية بطريقة كبيرة بالتزامن مع عملية «طوفان الأقصى» يعكس المؤامرة الإسرائيلية القديمة، بتفكيك القضية الفلسطينية برمتها ونسف سيناريوهات حل الدولتين، من خلال الدفع بأهالي قطاع غزة بشتي الطرق إلى سيناء، وهو أمر مرفوض وعبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، كما أن هناك رفضاً شعبياً لسيناريو النزوح عبر عنه البرلمان بشقيه «النواب» و«الشيوخ» وخروج مظاهرات بالملايين في محافظات مصر كافة لرفض هذا السيناريو، وتفويض السيسي باتخاذ ما يراه مناسباً لحل القضية الفلسطينية.وأضاف فرحات لـ«عكاظ»: هناك رفض عربي لنزوح الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار، كونه أمراً ينهى القضية الفلسطينية لصالح تل أبيب، متوقعاً أن هذا الأمر سيكون على أجندة القمة العربية المرتقبة في الرياض.