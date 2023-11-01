أقال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم (الأربعاء) رئاسة جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي وقائد عمليات بغداد أحمد سليم.وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان ورد لـ«عكاظ»، إن «السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء عنهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري».وشملت التغيرات تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الفريق الأول ركن عبد الوهاب عبد الزهرة زبون الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.ولفت رسول إلى أن هذه الخطوة تأتي لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية.