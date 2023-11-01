اعترف رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية هارون حاليڤا بأن الاستخبارات تحت إمرته حصدت فشلاً كبيراً وأخفقت في توفير إنذار حول إمكان اندلاع حرب، فيما أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي بوقوع «أخطاء» في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم مباغت شنته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.وقال حاليڤا، اليوم (الأربعاء): «كما قلت منذ البداية أنا من يتحمل مسؤولية هذا الفشل».وكان تساحي هانغبي قال في إحاطة صحفية يوم 14 أكتوبر رداً على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم: «إنه خطئي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)». وأضاف: «اعتقدنا حقاً أن حماس تعلمت الدرس» من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.وذكر أن إسرائيل فشلت في مهمتها لصد الهجوم من غزة، مؤكداً التعرض لضربة مؤلمة، وشدد على أن التركيز الآن ينصب على الرد القاسي في غزة.