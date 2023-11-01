أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، استعداد الحركة للتفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وحق تقرير المصير، كاشفاً أن حماس قدمت للوسطاء تصوراً شاملاً لفتح المسار السياسي.وفيما قال هنية في كلمة متلفزة، إن العملية البرية بدأت، أضاف بأن القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري وأن خسائرها أكبر بكثير مما تعلنه، واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل من أجل نفسه وحكومته.وأضاف هنية أن التصور الذي قدمته حماس يشمل صفقة لتبادل الأسرى وفتح المعابر ووقف إطلاق النار.وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن معبر رفح «معبر مصري فلسطيني خالص ويجب أن يعمل بشكل مستمر». وذكر أن الفصائل الفلسطينية تقاتل القوات الإسرائيلية في كل المحاور بغزة، وأن القوات الإسرائيلية تتعثر في دخولها البري وخسائرها أكبر بكثير مما تعلنه. ولفت إلى أن الأسرى الإسرائيليين يتعرضون لنفس القتل والدمار الذي يتعرض له شعبنا.في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وتوغله بأماكن متفرقة من قطاع غزة، وألقت مروحياته اليوم منشورات تقول فيها إن الوقت بدأ ينفد ولحظة الاجتياح البري باتت وشيكة.وطالبت إسرائيل من لديه معلومات عن الأسرى سواء كانوا أحياء أو أمواتاً أن يبلغ السلطات الإسرائيلية مقابل مكافأة مالية وضمان الأمان والسرية للمبلغ وعائلته.ونشر الجيش الإسرائيلي خارطة لتوغله في بيت حانون وأم النصر وبيت لاهيا والتوام شمال قطاع غزة. وأوضحت الخارطة توغل الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون وصولاً لشارع 10 وجحر الديك تجاه صلاح الدين.