قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن قرار الحرب اليوم في يد إسرائيل، مضيفا «كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام». ولفت في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، إلى أن هناك سباقا بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور، مشددا على أن وقف النار لفترة خمسة أيام أمر ضروري تحت عنوان إنساني، على أن تنشط الاتصالات الدولية لإتمام عملية تبادل الأسرى لإرساء هدنة دائمة من أجل الاتفاق على الخطوط المطلوبة لإحلال السلام في المنطقة.وأفاد ميقاتي بأن لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري، وفي سياق هذه الاتصالات زرت قطر للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى.وشدد: «كفانا حروبا في لبنان، فنحن مع خيار السلام، أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل»، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من ضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطال الوطن ككل، هي عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق.وأكد ميقاتي أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.